Juventus Women-Lione: ultimi biglietti disponibili per lo Stadium

Le ragazze di Joe Montemurro disputeranno l'andata dei quarti di finale della Women's champions League tra le mura di un Allianz Stadium che va verso il tutto esaurito

Mentre la Juventusè stata eliminata per mano del Villarealdalla Champions League, le ragazze bianconere sono pronte a disputare una storica partita: la squadra di Joe Montemurro scenderà in campo mercoledì sera tra le mura dell'Allianz Stadium per la partita in programma contro il Lione e valevole per l'andata dei quarti di finale della Women'sChampionsLeague. Un traguardo mai raggiunto prima dalla squadra delle ragazze bianconere, che per l'occasione giocheranno nello stadio di casa, e potrà contare sul supporto del pubblico bianconero.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha pubblicato le modalità di acquisto dei biglietti, che stanno andando verso il tutto esaurito.

"L'appuntamento più atteso sta per arrivare. Mercoledì 23 marzo alle 18:45 l'Allianz Stadium ospiterà l'andata dei quarti di finale di Women's Champions League, fra Juve e Olympique Lyonnais.

Sono a disposizione i biglietti, che costeranno 5 euro in tutti i settori dello stadio e saranno gratuiti per donne e bambini Under 6.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

INGRESSO ALLO STADIO

Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.

All'accesso si dovrà fornire, oltre al tagliando valido e ad un documento di identità, una certificazione verde Covid 19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code." (Juventus.com)