Scoppia il caso: “La Juve rischia la penalizzazione” | Cosa sta succedendo

Non ci sono solo le questioni di campo a tormentare il sonno dei tifosi bianconeri. In queste ore sarebbero arrivate novità importanti anche per quanto concerne le vicende finanziarie del club. Secondo il quotidiano Libero, la Juve stavolta rischierebbe grosso per il caso plusvalenze. Massimiliano Iovino, già docente di Diritto Sportivo presso l'Università di Bologna e Rimini, ha spiegato come stanno le cose: "Per gli inquirenti la società bianconera avrebbe alterato i bilanci di tre anni: quelli approvati il 24 ottobre 2019, il 15 ottobre 2020 e il 29 ottobre 2021, attraverso gli scambi tra giocatori e, soprattutto, la manovra degli stipendi nel periodo pandemico legato al Covid quando il club dichiarò che i calciatori avevano rinunciato a 4 mensilità".