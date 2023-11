Juventus Women-Inter, lo stato di forma delle due squadre

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulla prossima partita con l'Inter, in programma oggi.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle Women, in vista della partita con l'Inter. Ecco il comunicato: "Juventus (55) e Inter (37) sono, dietro alla Roma, due delle tre squadre che hanno segnato più gol in Serie A nel 2023. In termini di punti però le bianconere ne contano ben 15 più delle nerazzurre nel periodo (45 vs 30).

L’Inter, che non ha mai ripetuto per due volte di seguito lo stesso risultato nelle ultime otto gare giocate in Serie A (4V, 1N, 3P), dopo il successo sul Pomigliano potrebbe centrare due vittorie di fila nella competizione per la prima volta da febbraio scorso (due vs Sassuolo e Milan).

Dall’inizio del 2023, nessuna squadra ha perso più trasferte dell’Inter in Serie A (sei); in termini di punti raccolti inoltre, solo il Pomigliano (otto) ha fatto peggio delle nerazzurre (10) lontano da casa nel periodo, considerando le formazioni presenti in entrambi i campionati. La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di Serie A, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 17 gare nel massimo campionato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.