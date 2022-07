Juventus Women: riparte la stagione

Come dicevamo, è questione di giorni prima di inaugurare la nuova annata. Si partirà ufficialmente lunedì 18 luglio e quella sarà una giornata dedicata alle visite mediche. Soltanto il giorno successivo, al mattino, le bianconere scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione. Il gruppo, come è normale che sia, non sarà al completo per via degli Europei che si stanno disputando in queste settimane in Inghilterra, ma potrà contare sulla presenza di diverse atlete della Primavera di Coach Silvia Piccini. Le giocatrici impegnate con le rispettive Nazionali, infatti, si aggregheranno al gruppo a partire dall’1 agosto in base ai risultati ottenuti agli Europei.