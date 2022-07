Calciomercato Juventus, ore bollenti: annuncio De Ligt e news per Bremer!

Sta succedendo di tutto in casa Juventus, il calciomercato impazza: arrivano grosse notizie su De Ligt, Bremer e altri grandi nomi in entrata

Continuano ad arrivare novità molto importanti in casa Juventus, con il tema calciomercato che la fa sempre da padrone in casa bianconera. La situazione è in perenne evoluzione, ma è abbastanza chiara. In questo momento Matthijs de Ligt è l'ago della bilancia del mercato della Juve. Se parte, può sbloccarsi l'effetto domino che potrebbe portare la Juventus a chiudere diversi nuovi colpi in entrata. Ma prima c'è da trovare l'accordo col Bayern Monaco per la cessione del gioiello classe '99. Da questo punto di vista (e non solo) sono arrivati aggiornamenti decisamente degni di nota nelle ultime ore. Partiamo dunque proprio da De Ligt.

La voce più importante in merito è quella di Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, che ai microfoni della Bild ha confermato: "Era importante per me sedermi ad un tavolo con Cherubini e Nedved, ho un buon rapporto con la Juventus. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa accade. Penso che siamo a buon punto per De Ligt in questo momento, perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende il tutto più facile nel mercato". Un annuncio che conferma la fiducia del Bayern nel portare a termine la trattativa. Un affare che potrebbe portare nelle casse bianconere una cifra molto grossa, compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. E che, come detto, potrebbe aprire una seconda fase di calciomercato molto calda per la Juve in entrata.

Juventus, post-De Ligt: non solo Bremer

Quello di Gleison Bremer è un nome che in molti stanno rilanciando in ottica bianconera. Noi confermiamo le nostre perplessità, ma dobbiamo anche riportarvi quello che riferiscono alcune fonti molto autorevoli. Tuttosport ad esempio sottolinea che la Juve stia tentando un sorpasso sul fotofinish su Marotta, che ha già bloccato il giocatore: "Sorpasso complicato, ma non impossibile. E strettamente legato allo stallo della trattativa tra i nerazzurri e il Psg per la cessione di Milan Skriniar. Chi prima vende, prima compra. […] Sicuramente la Juventus c'è, su Bremer, e un tentativo lo effettuerà". Per Bremer inoltre si sarebbe inserito pure il Napoli, dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Sky ha parlato invece di altri due nomi: "In attesa del rilancio del Bayern per De Ligt, la Juventus si sta cautelando e tiene vivi i contatti per Gabriel e Pau Torres, due difensori mancini che hanno il gradimento da parte di Allegri".