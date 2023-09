Juventus Women, tutte le convocate per la sosta Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutta la lista delle convocate per la prossima sosta Nazionali.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le bianconereconvocate per la sosta Nazionali. Ecco l'elenco: "I prossimi giorni vedranno le giocatrici bianconere impegnate con le loro Nazionali. Ecco l'agenda delle partite. ITALIA (Caruso, Lenzini, Cantore, Girelli, Bonansea, Gama, Aprile): Doppio impegno in Nations League, contro Svizzera in trasferta il 22 e Svezia in casa il 26. FRANCIA (Peyraud-Magnin, Cascarino): sempre per la UNL partita a Valenciennes con il Portogallo e a Vienna con l'Austria, negli stessi giorni delle azzurre. SVEZIA (Sembrant, Nilden): Nations League anche per le scandinave, il 22 contro la Spagna a Goteborg e il 26 contro le Azzurre. OLANDA (Beerensteyn): Sfida al Belgio il 22 e alla Scozia il 26, sempre per UNL BOSNIA ERZEGOVINA (Sliskovic):

La Nazionale bosniaca sarà impegnata contro Bielorussia e Slovenia per la Nations League CANADA (Grosso): doppia sfida nelle notti fra il 22 e il 23 e fra il 26 e il 27 contro la Giamaica per la Women's Gold Cup, a Kingston prima e a Toronto poi. ITALIA UNDER 23 (Bellucci): due amichevoli per le Azzurrine, che giovedì 21 settembre affronterà l'Olanda e lunedì 25 settembre se la vedrà con le padrone di casa della Svezia. ITALIA UNDER 19 (Mustafic, Cocino, Gallo, Agazzi, Bellagente, Moretti): doppio test a Tirrenia contro il Belgio, il 22 e il 25 settembre. ITALIA UNDER 17 (Sossai, Massa Boa, Copelli, Robino, Ferraresi): Torneo a Lisbona contro Portogallo, Danimarca e Galles il 20, 23 e 26 settembre. IL CALENDARIO ITALIA UNDER 17 - DANIMARCA | Lisbona | 20.09 h 16.00 | Torneo amichevole ITALIA UNDER 23 - OLANDA | Coverciano | 21.09 h 16 | Amichevole ITALIA UNDER 19 - BELGIO | Tirrenia | 22.09 h 16 | Test SVEZIA - SPAGNA | Goteborg | 22.09 h 18.30 | UNL SVIZZERA - ITALIA | San Gallo | 22.09 h 19.30 | UNL BELGIO - OLANDA | Neuven | 22.09 h 20.45 | UNL BIELORUSSIA - BOSNIA ERZEGOVINA | Gyor | 22.09 h 21 |

UNL FRANCIA - PORTOGALLO | Valenciennes | 22.09 h 21.10 | UNL GIAMAICA - CANADA | Kingston | 23.09 h 2.00 | Women's Gold Cup ITALIA UNDER 17 - PORTOGALLO | Lisbona | 23.09 h 19.00 | Torneo Amichevole ITALIA UNDER 19 - BELGIO | Tirrenia | 25.09 h 16 | Test SVEZIA - ITALIA UNDER 23 | Falkenberg | 25.09 h 18.00 | Amichevole ITALIA UNDER 17 - GALLES | Lisbona | 26.09 h 11.00 | Torneo Amichevole BOSNIA ERZEGOVINA - SLOVENIA | Zenica | 26.09 h 16 | UNL ITALIA - SVEZIA | Castel di Sangro | 26.09 h 17.15 | UNL AUSTRIA - FRANCIA | Vienna | 26.09 h 18.30 | UNL OLANDA - INGHILTERRA | Utrecht | 26.09 h.20.00 | UNL CANADA - GIAMAICA | Toronto | 27.09 h 1.00 | Women's Gold Cup".

