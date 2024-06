Juventus Women, tutte le informazioni sulla prossima UWCL

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima Champions League.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus Women, anche nella stagione 2024/2025, parteciperà alla Women’s Champions League. Quella della prossima annata sarà la quarta e ultima edizione della UWCL con il format attuale. Format che a partire dall’edizione 2025/2026 cambierà. WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE: QUANDO GIOCHERÀ LA JUVENTUS Le bianconere inizieranno il loro cammino nel torneo dalla seconda fase, il “Round 2”. Dovranno disputare due gare – una di andata e una di ritorno – e in caso di successo accederanno alla fase a gironi. Le due gare sono in programma il 18 o il 19 settembre (il match di andata) e il 25 o il 26 settembre (il match di ritorno). La Juventus Women, in quanto seconda classificata, è stata inserita nella “League Path”. L’avversaria si conoscerà il 9 settembre prossimo, quando a Nyon avverrà il sorteggio, due giorni dopo la fine della prima fase. In caso di successo al termine del Round 2, come detto, la squadra di Massimiliano Canzi accederà alla fase a gironi che si svolgerà tra ottobre e dicembre”.