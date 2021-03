Juventus Primavera: oggi i quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina

I bianconeri oggi in campo contro i pari età della Fiorentina

La Juventus Primavera di Andrea Bonatti scenderà oggi in campo contro la Fiorentina, per la sfida valida per i quarti di finale della Coppa Italia . La partita si giocherà in gara secca allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze, con i bianconeri chiamati alla sfida contro i viola, detentori delle ultime due edizioni del torneo, che vorranno vendicarsi della sconfitta subita in campionato. Il capitano della squadra gigliata Mattia Fiorini ha parlato intervistato dai canali ufficiali della squadra, presentando la sfida che tra poco vedrà la sua squadra sfidare i pari età della Juventus.

“La Coppa Italia è un obiettivo al quale teniamo tantissimo perché abbiamo la possibilità, come successo negli ultimi due anni, di portare a casa un trofeo e anche questa volta ce la metteremo tutta per riuscirci e regalare una gioia alla proprietà; farlo per la terza volta consecutiva sarebbe un traguardo storico e l’ulteriore conferma del buon lavoro che stiamo facendo. Giocare un quarto di finale contro la Juventus è uno stimolo per tutta la squadra, è una partita che non ha bisogno di presentazioni e quindi si “prepara da sola”, in campionato ci hanno battuti e quindi vogliamo prenderci la rivincita che ci permetterebbe di andare in semifinale. La Juventus è una squadra forte e credo sarà un match difficile ma noi sappiamo come affrontarli per metterli in difficoltà e possiamo farlo solo giocando attraverso le nostre qualità. Per noi è una competizione molto particolare e sono sicuro che daremo tutto per portare a casa il passaggio del turno”.