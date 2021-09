Juventus Women – Doppietta per Girelli in nazionale

Doppietta per l'attaccante della Juventus Women Cristiano Girelli, che con la sua Italia batte 3 a 0 la Moldova

redazionejuvenews

Ottimo inizia per la nazionale italiana femminile, che vince contro la Moldova, match valido per la qualificazione ai mondiali. Ecco il commento della FIGC:

"Inizia in discesa il cammino della Nazionale Femminile nelle qualificazioni al Mondiale del 2023. Alla prima uscita stagionale l’Italia supera 3-0 la Moldova in un remake del match che quattro anni fa vide il debutto in panchina della Ct Milena Bertolini, primo passo di una lunga marcia che avrebbe portato le Azzurre a diventare le Ragazze Mondiali, capaci di arrivare fino ai Quarti di finale di Francia 2019 e soprattutto di tenere incollati davanti alla tv milioni di italiani.

Al ‘Nereo Rocco’ di Trieste, nello stadio intitolato all’ideatore del catenaccio, è la Moldova a chiudersi nella propria metà campo nel tentativo di limitare i danni, ma l’Italia è brava a far valere un’indiscutibile supremazia tecnica e a sfondare il muro avversario già nel primo tempo grazie alla doppietta di Girelli e alla rete di Giacinti. Martedì Gama e compagne scenderanno in campo a Karlovac (ore 17.30) per sfidare la Croazia, che staserà farà il suo debutto nelle qualificazioni in casa della Romania". (Figc.it)

Ottima prova per l'attaccante della Juventus Girelli, che dopo l'ottimo inizio di campionato con le bianconere, continua a segnare e fare bene anche in campionato. Per lei una doppietta, che stende la nazionale moldava. Sul profilo Twitter ufficiale della Juventus Women, il club ha voluto congratularsi con la calciatrice per l'ottima perfomance.

Al termine del match, l'allenatrice dell'Italia femminile Milena Bertolini ha commentato entusiasta: “Siamo felici perché abbiamo iniziato questo nuovo percorso con una vittoria. Mi è piaciuto l’atteggiamento delle ragazze, ma c’è un po’ di rammarico per aver sbagliato tanto sotto porta. Ora ci aspetta la Croazia, che è una squadra molto fisica e con buone individualità. Contro di loro dovremo essere più precise e cattive sotto porta”.