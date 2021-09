Juventus Women: centesima vittoria per le ragazze di Montemurro

Le bianconere vittoriose contro il Verona

Pochi giorni dopo la storica qualificazione ai gironi di UEFA Women's Champions League, le Juventus Women ospitano a Vinovo il Verona nella terza giornata del campionato di Serie A. Mister Montemurro, per l'occasione, si affida a una formazione a trazione anteriore, con Girelli, Sraskova, Hurtig e Bonansea tutte insieme dall'inizio e Cernoia e Zamanian in mezzo al campo. In difesa da destra a sinistra Hyyrynen, Lenzini, Salvai e Nilden, davanti a Roberta Aprile, all'esordio con la maglia della Juve.

L'avvio è su ritmi piuttosto bassi: il Verona lascia il pallino del gioco alla Juve, ma contiene bene i tentativi delle bianconere e non rinuncia a qualche ripartenza, affidandosi soprattutto agli spunti di Cedeño. Tanto che dopo diverse occasioni solo potenziali per la Juve, sono proprio le ospiti ad avere la prima vera chance del match proprio con la panamense. Decisiva in uscita bassa Aprile, che all'ingresso dell'area di rigore sbarra la strada all'avversaria.

L'occasione veronese funge da campanello d'allarme, con la Juve che continua a condurre le danze in cerca della giocata che sblocchi il match. I tentativi di Bonansea vengono neutralizzati, poi, al 33', comincia la sfida tra Keizer e la Juve. Il portiere svizzero prima dice no a Hurtig, poi, due minuti più tardi, sfodera un grande intervento per neutralizzare la conclusione di Girelli. Proprio la numero 10 bianconera, però, al 41' piega la resistenza avversaria con la sua specialità. Corner di Cernoia e colpo di testa di Girelli, che segna il suo primo gol in campionato. Prima dell'intervallo c'è spazio per un altro capitolo del duello Hurtig-Keizer, che nega il gol dell'immediato raddoppio e per un intervento di Aprile che è reattiva su un cross di Nilsson che si trasforma in un pericoloso tiro in porta.