Juventus Women: sorteggiati i gironi della Champions League

Le avversarie delle bianconere nella fase a gironi

Dopo aver superato i turni eliminatori, la Juventus Women è pronta a vivere per la prima volta nella sua storia la fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Le bianconere si sono conquistate l'accesso ai raggruppamenti con le vittorie sul Kamenica Sasa, per 12-0, contro il St. Polten per 4-1 e contro il Vllaznia, sconfitto 2-0 all'andata e 1-0 al ritorno. Le campionesse d'Italia, reduci dal 3-0 al Verona in campionato, sono state inserito nel Gruppo A insieme a Chelsea, Wolfsburg e Servette, quest'ultima già affrontata in una delle amichevoli del pre campionato.

Un girone non facile, soprattutto per la voglia e l'organizzazione delle prime due squadre, accreditate alla possibile vittoria finale. Queste le parole dell'Head of Juventus Women, Stefano Braghin: "L’obiettivo stagionale di arrivare alla fase a gironi era chiaro, anche se sapevamo essere ambizioso. Ci siamo arrivati con un cammino molto importante: quattro vittorie consecutive, segnando tanti gol e costruendo tanto e questo rinforza il merito delle ragazze e dello staff. Tra l’altro il fatto che in questa stagione 14 squadre delle prime 20 del ranking UEFA non siano riuscite a qualificarsi dimostra che il livello era alto e che le gerarchie nel calcio femminile internazionale sono in un momento di cambiamento: noi dobbiamo essere bravi a inserirci".

"Ora inizia una nuova fase, ci misureremo con le migliori squadre europee e molte delle squadre che incontreremo hanno iniziato il percorso prima di noi. Sarà un bel test per capire dove siamo arrivati e dove dovremo migliorare. Questo è lo spirito con cui affronteremo il Group Stage: sarà un momento importante per noi e spero sia anche un momento di grande visibilità per il calcio femminile nel nostro Paese, visto che le nostre ragazze rappresenteranno anche l’Italia in un contesto così importante. Sicuramente non si tratta di un girone semplice, tenendo in considerazione che due delle tre squadre che andremo ad affrontare occupano il terzo (Wolfsburg) e il quinto (Chelsea) posto nel ranking europeo. Negli ultimi tre anni abbiamo affrontato e affronteremo le tre squadre con il coefficiente più alto. Lo stesso Servette è una squadra in grande ascesa, ma ce la giocheremo alla pari".