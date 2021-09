Juventus Women da impazzire, sono alla fase a gironi di Champions

Le bianconere si sono qualificate per la fase a gironi della Champions League

La Juventus Women di Joe Montemurro ha vinto ieri sera la partita di ritorno contro il Vllaznia dopo la vittoria dell'andata per 2-0 in casa delle albanesi, ed ha conquistato il primo storico accesso alla fase a gironi della Uefa Women's Champions League. Le bianconere entrano quindi di diritto nelle migliori 16 d'Europa, e lunedì conosceranno le loro avversarie nel sorteggio, La gara di ieri è stata vinta per 1-0 grazie al gol di Staskova, che ha fatto esplodere Vinovo in una grande festa per quello che è un grande traguardo.