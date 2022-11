Juventus-Nantes, il ricordo della semifinale della Champions 1995-96

L'urna di Nyon ha messo la squadra francese sul cammino dei bianconeri in Europa League. Questo il ricordo della doppia sfida di 25 anni fa

Oggi dall'urna di Nyon la Juve ha pescato il Nantes come avversario nei playoff di Europa League . La Juventus , attraverso il proprio sito ufficiale, ha ricordato il precedente della Champions poi vinta dai bianconeri: " Juventus-Nantes sarà il match che inaugurerà l'Europa League bianconera . Nel passato c'è un solo precedente tra le due squadre ed è lietissimo per la Signora: la semifinale della Champions League 1995-96 che la Juve avrebbe poi vinto a Roma .

A mettere al sicuro il risultato è Vladimir Jugovic . Lo fa con un tiro da fuori area imparabile per il portiere Casagrande . Un gol che sa di conferma perché il centrocampista serbo è autore di una grande stagione. Contemporaneamente, funziona anche da promessa: sarà proprio lui a calciare l'ultimo rigore della finale con l'Ajax.

Due settimane dopo Nantes ospita la Juve e tutta la città spinge i suoi beniamini a compiere un'impresa che avrebbe un valore storico. Ma ancora una volta è Vialli a indirizzare la sfida aprendo le marcature . E per effetto del valore dei gol in trasferta secondo il regolamento dell'epoca, è un gol decisamente pesante.

Didier Deschamps trascina la Juve nella sua Francia. L'1-0 bianconero è solo il primo atto di una gara assai vivace. Il primo tempo si chiude sull'1-1 per la rete di Capron. É sempre Vialli con una magia a lanciare Paulo Sousa verso la porta: il 2-1 siglato dal portoghese rende ininfluenti per il passaggio del turno i gol di N'Douram e Renou. La Juve è in finale".