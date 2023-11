Juventus Women, tutte le convocate in Nazionale: l’elenco

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle convocate bianconere in Nazionale per la sosta.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota sulle convocate bianconere in Nazionale. Ecco il comunicato: "È tempo di Nazionali: terza sosta per le bianconere che arrivano a questa nuova pausa dopo l'importante successo per 1-3 sul campo del Napoli Femminile. Come sempre sono tante - 15 questa volta - le giocatrici della Juventus Women chiamate a rispondere alla convocazione delle rispettive Selezioni. Ecco le convocate e l'agenda degli appuntamenti in programma, con un piccolo focus anche sulle giocatrici di Primavera femminile e Under 17 convocate in Nazionale! ITALIA (Boattin, Cantore, Caruso, Gama, Lenzini, Salvai): per le Azzurre nuovo doppo impegno nel Gruppo A4 in UEFA Nations League dopo quello dello scorso ottobre.

La prima delle due sfide vedrà l'Italia affrontare le campionesse del mondo della Spagna in terra iberica venerdì 1° dicembre. Martedì 5, invece, le Azzurre se la vedranno a Parma contro la Svizzera, fanalino di coda del girone di UNL. FRANCIA (Cascarino, Peyraud-Magnin): per Estelle e Pauline stesso numero di appuntamenti dell'Italia. La Nazionale francese se la vedrà in Nations League - nel gruppo A2 - contro Austria (01/12) e Portogallo (05/12). SVEZIA (Nilden, Sembrant): Nations League anche per Linda e Amanda che con la loro Svezia martedì 1° dicembre affronteranno la Svizzera a Lucerna e il 5 scenderanno in campo, anche questa volta in trasferta, contro la Spagna nel secondo e ultimo match del Gruppo A4 di UNL. OLANDA (Beerensteyn): doppia sfida valida per la Nations League anche per Lineth e la sua Olanda. Primo match contro contro l'Inghilterra a Londra - e nello specifico a Wembley - venerdì 1° dicembre e seconda sfida in casa, a Tilburg, in programma martedì 5 contro il Belgio.

BOSNIA ERZEGOVINA (Sliskovic): la Nazionale bosniaca sarà impegnata, sempre nelle giornate di lunedì 1 e martedì 5 dicembre, contro la Slovenia prima e la Bielorussia poi e i match saranno validi per il gruppo B4 di Nations League. ITALIA UNDER 23 (Aprile, Bellucci): ultimo impegno amichevole di questo 2023 per l'Italia Under 23 di Aprile e Bellucci che, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, giovedì 30 novembre affronterà le pari età del Belgio. Complessivamente, tra giocatrici attualmente in rosa e giocatrici in prestito, sono state convocate 10 atlete di proprietà della Juventus. SVEZIA UNDER 23 (Nystrom): due amichevoli di livello attendono Nystrom e la sua Svezia Under 23. La Nazionale svedese, sempre in terra spagnola, giocherà prima con le padrone di casa della Spagna - giovedì 30 novembre - e poi con le pari età dell'Olanda - lunedì 4 dicembre. ITALIA UNDER 19 (Bellagente, Gallo, Moretti): le Azzurrine di Coach Mazzantini tornano in campo per un'amichevole da sotto età con l'Austria Under 20, dopo avere ottenuto il pass per il Round 2 di qualificazione all'Europeo di categoria. Si gioca giovedì 30 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. ITALIA UNDER 17 (Copelli, Ferraresi e Volpini): doppio impegno amichevole in Scandinavia per la squadra allenata da Mister Leandri. I due test si giocheranno a Tammela e Helsinki, entrambi su campi coperti, venerdì 1 e domenica 3 dicembre".

