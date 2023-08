Juventus Women U19, le convocate per il ritiro estivo

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le convocate della squadra femminile U19. Ecco il comunicato della Vecchia Signora con l'elenco: "Inizia il ritiro per l'Under 19 femminile, in partenza per Baveno, Verbano-Cusio-Ossola, dove da domani all'8 agosto le ragazze si alleneranno al campo sportivo "Giovanni Galli" come ospiti dell'ASD Città di Baveno, una delle Juventus Academy Élite di Piemonte e Valle d'Aosta.