Juventus Women: Bonfantini in prestito all’Inter

La calciatrice della formazione femminile della Juventus è stata ceduta in prestito alle nerazzurre per la prossima stagione

La Juventus si ritroverà lunedì per iniziare l'ultima parte della preparazione alla Continassa . La squadra bianconera sarà al completo in vista dell'inizio del campionato, con Massimiliano Allegri che dovrà decidere quali giocatori fare fuori dalla rosa, visto l'unico impegno, quello di campionato, che avranno i bianconeri il prossimo anno, complice la squalifica dalla Conference League.

Cristiano Giuntoli dovrà quindi trovare una sistemazione a quei giocatori che non faranno più parte del progetto del tecnico toscano, ma nel mentre sta comunque lavorando al mercato. Non solo prima squadra però, con le altre formazioni bianconere che si stanno muovendo sul mercato. L'ultima è stata la JuventusWomen, che ha ufficializzato la cessione di Agnese Bonfantini in prestito all'Inter per la prossima stagione.