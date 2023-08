Juve, rispunta Gravenberch per il centrocampo, ma prima le cessioni

Rispunta l'olandese del Bayern Monaco per il centrocampo di Allegri: ora le difficoltà in Bundesliga riaprono la pista

redazionejuvenews

Come riportato da Tuttosport, la Juventus ripensa a Ryan Gravenberch, nome già seguito tra il 2020 e il 2022. In Baviera il talento olandese si è 'infreddolito' nella panchina del Bayern Monaco tanto da essersi lamentato più volte del poco minutaggio. Quest'anno ha collezionato 24 presenze, per un totale di 559 minuti ed è sceso dal 1' solamente in 3 occasioni su 34 giornate.

Gli agenti dell'olandese -Enzo Raiola e Josè Fortes Rodrigue- un mesetto fa avevano dialogato col Milan per un prestito prima che i rossoneri virassero sul neo acquisto Musah. Una soluzione -quella della cessione a titolo temporaneo- che può attirare anche la Vecchia Signora. Gravenberch può essere l’elemento in più per il centrocampo di mister Allegri.

Ma prima di pensare a nuovi innesti, si sa, va sfoltita la rosa. In tal senso sono previsti oggi contatti importanti con il Monaco per stringere per il trasferimento Denis Zakaria che porterebbe 20 milioni di euro nelle casse bianconere. Resta il nodo legato alla formula, mentre lo svizzero riflette sul quadriennale propostogli. Intanto c'è anche il Genoa che spinge per l'arrivo di Koni De Winter: sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. La settimana che avrà inizio domani si preannuncia densa di impegni per la dirigenza bianconera: dalla cessione di Akè -che andrà in prestito con diritto all'Udinese- alle trattative per Facundo Gonzalez, Enzo Berrenechea, Matias Soulé, Fabio Miretti e Nicolussi Caviglia. Infine anche Bonucci -fuori rosa da diverse settimane- dovrà prendere una decisione sulla prossima destinazione nonostante il suo desiderio di restare a Torino.