Juventus Women, vittoria netta contro il Chievo: bianconere in semifinale

La Juventus Women di Joe Montemurro ha sconfitto il Chievo Verona per 3-0. MVP della gara Barbara Bonansea.

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha battuto per 3-0 il Chievo Verona in Coppa Italia, ottenendo così il pass per la semifinale del torneo. Ecco il report del club bianconero: "Le Juventus Women sono in semifinale di Coppa Italia Femminile. A Vinovo, contro il Chievo, le bianconere si impongono con lo stesso risultato dell'andata: 3-0. I gol portano le firma di Bonansea, Caruso e Girelli, con buoni segnali da parte delle nuove arrivate Nyström e Simon, e delle giovanissime impiegate oggi. Da Duljan, autrice dell'assist del vantaggio e protagonista dell'azione del rigore del raddoppio, fino a Pfattner e Schatzer. In semifinale la Juve affronterà l'Inter. Dall'altra parte del tabellone Roma-Milan. LA PARTITA Monologo bianconero. Il primo tempo, ma più in generale tutta la partita, potrebbe essere riassunto così. La prima occasione del match è, al 4', sul piede di Bonansea, liberata da una splendida giocata di Nyström. La conclusione della numero 11, però, non trova lo specchio della porta.

Non inquadra il bersaglio nemmeno Nyström qualche minuto dopo, con i ruoli invertiti: assist di Bonansea, deviazione della numero 6 svedese che, infastidita da Zanoletti, non punge Bettineschi. L'estremo difensore del Chievo sarà grande protagonista del match e compie il primo dei tanti interventi decisivi al 18', negando a Duljan la gioia del primo gol con la maglia della Juve. Al 29' è ancora attenta, stavolta su un cross di Bonansea che, deviato, si dirige pericolosamente verso la porta. Le occasioni, comunque, si susseguono fino all'intervallo: colpo di testa alto di Bonansea; doppio tentativo di Nyström, prima bloccato da Bettineschi, poi a lato di pochissimo; occasionissima per Duljan servita benissimo da Caruso con la conclusione che finisce a lato. Il risultato resta comunque sullo 0-0. Dopo l'intervallo il match riparte sulla stessa falsariga, ma stavolta nemmeno Bettineschi riesce a impedire l'1-0. Azione travolgente di Duljan che crossa dal fondo e trova a centro area una liberissima Bonansea: facilissimo, per lei, appoggiare in porta il pallone del vantaggio. In svantaggio di un gol, arriva l'unico tentativo ospite, con Alborghetti che impegna Aprile, ma è solo una minuscola parentesi nel succitato monologo.

Al 65', infatti, arriva il raddoppio. Duljan nuovamente imprendibile, Mele la stende da dietro ed è rigore. Dal dischetto Caruso è infallibile: gol numero 45 per lei con la maglia della Juventus. Sul 2-0 il Chievo non riesce più a reagire e così solo una Bettineschi in grande giornata impedisce alla Juve di dilagare. Il portiere delle gialloblu nega la gioia del gol a Beerensteyn due volte, poi a Pfattner e infine a Girelli, respingendo con un grande intervento un colpo di testa destinato a finire in rete. Il terzo gol, alla fine, arriva comunque. Manca stende Pfattner in area a ridosso del fischio finale e manda Girelli dal dischetto. La numero 10 non sbaglia, mette il punto esclamativo sul match e si avvicina al centesimo gol in bianconero. Ora le manca solo una rete".