Caruso: “Braghin e Guarino hanno sempre creduto in me”

Arianna Caruso, calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulla situazione della squadra bianconera.

redazionejuvenews

Arianna Caruso, calciatrice della JuventusWomen, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Penso di aver lavorato costantemente tutti i giorni e sono stata fortunata perchè sia Rita Guarino che il direttore Braghin hanno sempre creduto in me. Penso, al tempo stesso, di essermi fatta trovare pronta quando, magari, ci sono stati degli infortuni pesanti come quello di Martina Rosucci. Perchè ha subíto un infortunio e lì sono stata chiamata in causa ed era il momento in cui dovevo dimostrare di esserci.

Spero e credo di averlo fatto nel migliore dei modi, perchè se oggi sono qua da sei anni e perchè ho dato delle risposte sul campo. Sono contenta di questo e penso di essere una delle poche ad aver fatto questo percorso e ringrazio Braghin e Guarino per aver continuato a credere in me. Penso di essere una giocatrice importante nonostante sia ancora giovane. Riguardo quello che hai detto: mi piace ricevere palla e giocare più palloni possibili. L'azione che hai detto me la ricordo molto bene ed è una cosa che ho imparato in questi anni che a volte quando parti da fuori devi essere pronta e leggere la partita già da fuori.

In certi momenti entri e ci sono state più compagne che mi hanno chiesto la palla, ma giustamente loro stando in campo da più tempo magari, sono nel loop della partita e non riescono ad essere abbastanza lucide e in quel momento eravamo sotto 0-2 e giocare palla vicino non aveva tanto senso. Perciò ho detto: andate tutte dentro, perchè dovevamo far gol più velocemente possibile per recuperare".