Cristiana Girelli vince il premio AIC: “Sono orgogliosa, avete creduto in me”

redazionejuvenews

La Juventus è stata la vera protagonista al Gran Galà Aic che ha premiato i migliori giocatori della stagione 2019/20. Il premio da miglior giocatore è andato all'attaccante della Juventus, nonché cinque volta pallone d'oro, Cristiano Ronaldo. Mentre il premio alla migliore giocatrice è stato consegnato all'attaccante bianconera Cristiana Girelli. L'importante appuntamento televisivo è stato organizzato, come ogni anno, dall’Associazione Italiana Calciatori e presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini e il prezioso contributo di Sky Sport in qualità di media partner. Il premio si è svolto in modalità virtuale, causa restrizioni per il covid-19, e trasmesso su Sky Sport.

Non sono mancati i ringraziamenti di Ronaldo e quelli della bomber bianconera Cristiana Girelli: “Indipendentemente dalle differenze, il lavoro di squadra può essere riassunto in cinque brevi parole: Noi crediamo in un altro. Sono davvero orgogliosa di aver ricevuto questo premio perché significa che qualcun altro ha creduto in me, che la mia squadra ha creduto in me. Come ho sempre detto un singolo individuo non può nulla senza una squadra. Per questo devo ringraziare le mie compagne, le mie avversarie che mi hanno votato, lo staff tecnico-medico e la società Juventus perché questo ambiente mi ha permesso e mi permette ogni giorno di poter lavorare ed esprimermi al meglio. Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare, e fare di tutto per arrivarci. Grazie a tutti e, come sempre, AD MAIORA".

Oltre a Cristina Girelli, tra le top 11 della stagione 2019/20 ci sono altre calciatrici della Juventus, che sono state votate. Si tratta del portiere della squadra Laura Giuliani, dai difensori Sembrant e Lisa Boattin e dalle centrocampiste Aurora Galli e Valentina Cernoia. Un riconoscimento che sottolinea quanto la Juventus è da anni sempre più una protagonista in discussa del Campionato di calcio di serie A sia maschile che femminile.