Juventus Women, Agente Pedersen e Sembrant parla dei rinnovi di contratto

L'agente delle giocatrici bianconere parla della situazione contrattuale e non solo

Proprio la centrocampista Pedersen è stata nominata come giocatrice danese dell'anno : "Sofie è davvero una persona speciale. Solare e disponibile come poche, molto impegnata su temi sociali e davvero una calciatrice che vorresti nel tuo spogliatoio. Il riconoscimento credo sia un risultato che paga tutte queste sue qualità, oltre quelle tecniche, ed in considerazione anche del grande impegno e professionalità che mette in questo sport", ha rivelato Pennestri. Mentre su Sembrant, che è finita nella top 11 del Gran Galà del Calcio AIC , ha detto: "Per Linda non è il primo premio e la sua carriera è una di quelle di spessore, che sembrano fatte per gli “annali” del calcio. Questo riconoscimento penso, oltre ad averla inorgoglita molto, le ha fatto piacere perché frutto della valutazione delle sue colleghe e questo sicuramente è un elemento ulteriore di vanto e stima personale".

In merito all'ambiente bianconero ha detto: "Io credo che quando c’è un ambiente positivo, tecnicamente e umanamente, una calciatrice cresce sempre, al di la di età ed esperienze precedenti. Qui si sta facendo un percorso di crescita del Club, anche in ambito internazionale, e la consapevolezza che c’è nelle calciatrici è evidente. La strada è lunga, ma quella intrapresa mi sembra sia quella giusta. Al di la di questo invidiabile ruolino di vittorie, questa stagione – e penso anche la precedente se non ci fosse stata la sosta per il Covid – ha dimostrato come il livello del campionato si è alzato notevolmente. Nulla è così scontato come potrebbe sembrare e la cura dei dettagli farà sempre di più la differenza. Questa stagione, poi, io credo che sia stata positiva per risultati e prestazioni, ma anche molto stressante, per via dei necessari protocolli e prescrizioni e sicuramente a fine stagione dovranno un po’ tutte “ricaricare le batterie”. Speriamo sia una stagione diversa la prossima, ma carica sempre più di emozioni e sempre più competitiva. Questo aiuterà anche la Juventus nel suo percorso di crescita europeo".