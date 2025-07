Juventus Women, addio per Alice Berti

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell'addio di Alice Berti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche dell’addio di Alice Berti. Ecco il comunicato: “Lo scorso 30 giugno è giunto a naturale scadenza il contratto che legava Alice Berti alla Juventus”.

Sulla carriera

“Attaccante, classe 2003, Berti ha giocato per la quarta stagione consecutiva in prestito: dopo l’avventura in Svizzera, al Servette, nel 2022/2023 e quelle in Spagna (DUX Logroño) e in Italia (Ternana Women) nel 2023/2024, nell’ultima annata ha vestito la maglia del Brescia. In bianconero ha giocato in Primavera, riuscendo però anche ad andare in doppia cifra di presenze in Prima Squadra – undici per la precisione –. In bocca al lupo per il prosieguo di carriera, Alice!”. Intanto ecco le parole di David<<<