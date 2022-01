Juventus Women: il 2022 per la consacrazione europea

La squadra allenata da Joe Montemurro ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la qualificazione al al turno ad eliminazione diretta della Champions League

redazionejuvenews

La Juventus Women ha coronato un anno fantastico con un'altra soddisfazione: dopo la qualificazione al turno ad eliminazione diretta della Women's Champions League, prima volta nella storia della squadra, le ragazze bianconere hanno conquistato anche quello in Coppa Italia battendo la squadra del Pink Bari per 1-4 in una partita dominata dall'inizio alla fine. Le ragazze dio Montemurro hanno assistito al sorteggio della coppa Europea, che le metteranno di fronte al Lione, in una partita che sarà un importante banco di prova per la squadra bianconera, che testerà per la prima volta la fase ad eliminazione diretta della competizione.

Conquistato il passaggio del turno nelle due coppe, la Juventus sta andando avanti spedita anche in campionato, con la formazione bianconera prima in classifica a punteggio pieno, con 11 partite vinte su altrettante giocate, con 29 gol fatti e solamente 4 subiti, e con 8 punti di vantaggio sulla Roma seconda in classifica. Un distacco cospicuo, che consentirà alla squadra di gestire le forze in campionato e di concentrarsi sulle coppe, con l'esperienza in Europa che dovrebbe accrescere la stima e la forza del gruppo.

Montemurro per questo sta lavorando con la squadra al completo per inculcare nella mente delle ragazze una nuova mentalità, che spera possa portare a fare più strada possibile in Europa. Oltre alla Champions League poi, le ragazze saranno impegnate anche in CoppaItalia, con il tabellone che è stato definito pochi giorni fa e che vedrà le bianconere impegnate in una sfida speciale. La Juventus Women se la vedrà infatti con le rivali dell'Inter, in una partita che, in caso di vittoria, vedrebbe in semifinale la sfida contro la vincente della partita tra Milan e Sampdoria. Un anno tutto da vivere per le ragazze bianconere, che con entusiasmo e con una ritrovata voglia e determinazione, sono pronte a togliersi tante altre soddisfazioni con l'arrivo del nuovo anno.