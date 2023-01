Montemurro: “La squadra sta bene, Girelli di livello internazionale”

Domani la Juventus Women alle 12:30 affronterà la Sampdoria . Alla vigilia, il tecnico bianconero Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV. Sul gol spettacolare di Girelli contro il Chievo : "Posso dire che nella mia abbastanza lunga carriera da allenatore non ho mai visto una rovesciata da terra. Ma questa è Cri, tutti sappiamo il suo valore come giocatrice nella Juve e anche a livello internazionale ".

Le prestazioni in Coppa Italia: "In questo periodo abbiamo fatto qualche esperimento e dato spazio alle giovani. Come atteggiamenti e apprendimento di queste nuove idee, ci sono segnali molto positivi. Chievo? Un buon segnale, non abbiamo rischiato, dobbiamo solo ripulire piccoli sbagli tecnici durante le partite".