Juventus Women, le vittorie contro la Sampdoria: i dati

UNA GARA APERTA Le due squadre si affrontano a viso aperto. Ne esce fuori una gara divertente, che la Juve mette in discesa poco prima della mezzora. Zamanian calcia un corner e sul secondo palo Girelli si fa trovare pronta e con perfetta scelta di tempo mette il pallone in rete. ANCORA DA CORNER Trascorrono solo 3 minuti dall'1-0 e ancora da calcio d'angolo la Juve determina il raddoppio. Zamanian inventa una traiettoria velenosa, sulla quale la difesa blucerchiata va in confusione. La sfera arriva sui piedi di Bonansea che non ha difficoltà a depositarla in porta.