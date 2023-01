Juve Women, le statistiche del successo esterno sul Chievo

Ieri la Juventus Women ha battuto i Chievo per 3-0 , ipotecando la semifinale di Coppa Italia . Le statistiche sul match, fornite dal sito ufficiale della Juventus : "La Juve si avvicina al match di ritorno contro il Chievo, che si terrà il prossimo 8 febbraio , forte di un successo importante ottenuto in trasferta: ecco i numeri principali della partita.

IL RITORNO AL GOL DI VALE | Valentina Cernoia è diventata la sesta giocatrice a referto della Juventus in questa edizione di Coppa Italia. Per la centrocampista si tratta del primo gol nella competizione, dal gol segnato contro il Pomigliano il 13 gennaio 2021.

UNDER 20 JUVE | Con l'inserimento di Moretti, le bianconere hanno chiuso il match contro il Chievo con cinque under 20 in campo. Elisa Pfattner è titolare mentre Evelina Duljan, Sandy Bertucci ed Eva Schatzer si sono aggiunte a Moretti come sostitute nel secondo tempo".