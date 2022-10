Juventus-Bologna, i convocati di Allegri: la scelta su Miretti

Questa sera la Juve ospiterà la squadra rossoblù all'Allianz Stadium per l'8a giornata di Serie A. Ecco l'elenco dei giocatori a disposizione

redazionejuvenews

Questa sera la Juventustornerà in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Alle 20:45, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, i bianconeri se la vedranno con il Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri non ha più margine di errore dopo il deludente avvio di campionato. Nelle prime sette giornate di Serie A infatti sono arrivati solo 10 punti in classifica e il distacco dalla vetta è già considerevole.

In attesa di sapere quale sarà l'undici che scenderà in campo, la Juventus ha reso noto l'elenco dei convocati per il match contro gli emiliani. Tornano Cuadrado e Milik dopo la squalifica e c'è Miretti, che si era fermato con la Nazionale Under 21, ma ha recuperato e sarà a disposizione.

Questo il comunicato pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e per la Juve riparte dall'Allianz Stadium. Questa domenica, 2 ottobre, alle ore 20:45 bianconeri in campo contro il Bologna per l'ottava giornata di campionato. Questa la lista dei giocatori a disposizione di Mister Massimiliano Allegri per affrontare i felsinei.

I convocati: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 8 McKennie, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli".