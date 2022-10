Verso Juventus-Bologna: tre giocatori in cerca di riscatto

Questa sera la Juventus tornerà in campo dopo la sosta per affrontare la squadra di Thiago Motta. Ecco chi vorrà fare meglio tra i bianconeri

Questa sera alle 20:45 la Juventus tornerà in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. All'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno con il Bolognadi Thiago Motta. La squadra di Massimiliano Allegriormai non può più sbagliare. Dopo i 10 punti nelle prime sette giornate, la Juve è chiamata a conquistare i tre punti per non perdere altro terreno rispetto alle squadre di vertice.

Attraverso le statistiche pubblicate dal sito ufficiale della Juventus, andiamo a vedere i numeri di tre giocatori in cerca di rilancio. Partiamo da Bonucci. L'inizio di stagione del capitano non è stato brillante, ma in Nazionale ha giocato molto bene. Questa sera sarà motivato da un traguardo importante: "Con la prossima partita Leonardo Bonucci (481) raggiungerà Roberto Bettega (482) al 6° posto tra i giocatori con più presenze con la maglia della Juventus in tutte le competizioni".

Un altro giocatore che non ha iniziato bene è Rabiot. Il francese contro gli emiliani però ha un bel ricordo: "L’ultima rete di Adrien Rabiot in campionato è arrivata proprio contro il Bologna il 23 maggio 2021, al Dall’Ara però - quattro dei suoi cinque gol in Serie A sono infatti stati realizzati in trasferta".

Kean non partirà dall'inizio, ma potrebbe entrare nella ripresa. E contro i rossoblù era arrivata una grande gioia qualche anno fa: "Il primo gol di Moise Kean in Serie A risale al 27 maggio 2017 contro il Bologna, in quel match il classe 2000 è diventato il 2° marcatore più giovane nella storia della Juventus in Serie A (17 anni e 88 giorni), dietro solo a Renato Buso il 19 ottobre 1986 v Ascoli (16 anni e 304 giorni)".