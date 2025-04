Juve Women, Zamboni: “Onorata per il contratto”

Zamboni si è espressa a seguito della firma del contratto con la Juve Women: la calciatrice ha parlato delle sue aspirazioni in bianconero

Intervistata per TJ, Marta Zamboni ha parlato della sua recente firma di contratto con la Juventus Women. Ecco le sue parole: “Firmare un contratto con la Juve è sicuramente un onore e anche un senso di orgoglio per me dopo tutti questi anni, è sempre bello. Io ho iniziato a giocare quando ero piccolina, a 5 anni, con i miei amici in una squadretta. Poi sono stata lì altri 5-6 anni con i miei amici, mi divertivo. Sicuramente è una realtà totalmente diversa, lì si giocava per divertirsi, qua, invece, si gioca per vincere. Però anche qua alla base di tutto ci deve essere divertimento e lo richiedono sempre, lo dicono sempre. Sono passata alla Juve all’età di 11-12 anni, quindi sono 7 anni che sono qua e posso dire di essere cresciuta tantissimo”.

Zamboni: “Mi ispiro a Cantore”

La giocatrice ha proseguito: “Mi ispiro a Sofia Cantore. Sofia è una giocatrice molto tecnica anche fisica ed è molto importante per la Juve. La cosa che mi ha stupito di più è soprattutto la grinta che ci mette sia negli allenamenti che nelle partite, essendo andata in prima squadra ho visto la grinta che ci metteva, anche quando si va sotto con il risultato. Sofia continuava con la grinta ad aiutare la squadra e a cercare il gol. Secondo me è una cosa molto importante perché il risultato in negativo non ti deve buttare giù alla fine”. Leggi anche le parole di Canzi dopo l’ultima partita della Juve Women <<<