Juve Women, le vittoria contro l’Inter: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida contro l’Inter. Ecco il comunicato: “24 novembre 2025: la Juve ospita l’Inter a Biella. Nonostante la Juventus sia, con la Roma, una delle due squadre con cui l’Inter ha perso più partite in Serie A (10 contro entrambe), le nerazzurre hanno registrato una vittoria e due pareggi nelle tre sfide più recenti; nessuna formazione finora è riuscita a rimanere imbattuta in quattro gare di fila nel torneo contro le bianconere – tre (3V) anche per la Roma. Vediamo qualche precedente storico del Derby d’Italia.

2020 16 FEBBRAIO 2020: 5-1 Il primo Derby d’Italia al femminile è nettamente a favire delle bianconere. L’esultanza di Barbara Bonansea racconta la tensione di una partita che ha bisogno del suo gol alla fine del primo tempo per mettersi in discesa. Nella ripresa le bianconere calano il pokerissimo con gli acuti di Cernoia, Sembrant e una doppietta di Girelli. Per le nerazzurre c’è la rete di Baresi per il momentaneo 2-1.

2021 23 MAGGIO 2021: 5-0 La Juventus Women chiude come meglio non si potrebbe un campionato pazzesco, centrando l’en-plein con la ventiduesima vittoria in altrettante partite: di meglio non si può fare. Contro l’Inter la squadra fa un capolavoro e dopo appena 17 minuti è già avanti di 4 lunghezze con i gol di Gama, Girelli, Caruso e Hyyrynen. La rete del 5-0 arriva nella ripresa ed è firmata da Staskova”.

Le altre gare

“27 MARZO 2022 3-1 Il terzo e ultimo confronto tra Juventus e Inter conferma la supremazia bianconera. É la grande giornata di Lisa Boattin, autrice di una doppietta grazie a due straordinarie conclusioni di sinistro. In mezzo c’è il pareggio di Bonetti (anche lei col mancino). Il 3-1 definitivo è opera di Bonfantini, oggi proprio all’Inter in prestito, che disegna la sua settimana perfetta dopo il gol siglato in Champions League in Juventus-Lione.

11 SETTEMBRE 2022 L'immagine è dell'anno scorso ed è particolarmente significativa: Rita Guarino è stata il coach della prima grande fase delle Juventus Women e dal 2021-22 allena l'Inter, Joe Montemurro ne ha raccolto l'eredità e ha proseguito il ciclo vincente con la conquista di 3 trofei nazionali. Domenica 11 settembre 2022, fischio d'inizio alle ore 14,30 a Vinovo, saranno di nuovo avversari nella seconda giornata di campionato. Un match tra due squadre partite con due sonanti vittorie: 6-0 della Juve a Como, 4-1 dell'Inter in casa con il Parma".