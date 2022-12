Juve Women, pari con il Lione e addio alla Champions League

La Juventus Women, nell'ultima gara della fase a gironi della UWCL , ha pareggiato per 0-0 contro il Lione , ottenendo il terzo posto nel raggruppamento e quindi la conseguente eliminazione. Ecco il report: "Imbattute contro le campionesse in carica, ma fuori dalla Champions. La Juve ci prova, ma non basta: lo 0-0 a Lione condanna le bianconere a salutare la competizione. LA PARTITA La Juve ha bisogno di una vittoria, a tutti i costi, pet continuare il percorso in Champions League, e al Groupama Stadium parte all'attacco. Al minuto 6 è Lenzini che trova un pallone invitante dopo l'anticipo su Girelli e prova a spedirlo a giro in porta, senza inquadrarla.

Un minuto dopo il Lione dimostra che non si fa intimorire: Horan non controlla un assist pericoloso di Henry, pericolo scampato, ma l'allarme risuona. Il Lione controlla soprattutto facendo densità a centrocampo, che la Juve cerca di scavalcare trovando linee verticali, oppure strappando, improvvisamente, come fa Grosso dopo il quarto d'ora, anche se il suo assist per Bonansea non porta al gol di Barbara (tiro semplice per il portiere di casa). Là dietro l'attenzione non deve mancare mai e lo sa bene Rosucci, che al 22' anticipa in modo decisivo Renard, sventando una possibile minaccia. Minuto dopo minuto, il Lione alza il baricentro: al 26' ci prova Le Sommer, facile la parata di Peyraud-Magnin. Non arrivano però grandi pericoli dalle parti dell'estremo bianconero: il match è equilibrato, e con questo equilibrio, confermato dalle reti inviolate, si va al riposo, con la coscienza che serva qualcosa in più alle bianconere per fare l'impresa. Ripresa che invece vede ripartire a testa bassa le padrone di casa, che in due minuti fanno correre un brivido gelido lungo la schiena delle bianconere: al 54' Peyraud-Magnin si oppone da campionessa qual è a un colpo di testa pericolosissimo di Le Sommer, e un minuto dopo si ripete sulla conclusione di Cascarino. Sono di fatto le occasioni più nitide di questa fase del match, improntato ancora a un equilibrio che non si interrompe.