Juve Women U19, la vittoria contro l’Inter vale lo Scudetto

Grazie alla vittoria contro l'Inter la Juve Women Under 19 ha vinto il campionato Primavera 1: le parole dei protagonisti

Grazie alle reti di Flis e Ferraresi la Juve Women Under 19 ha battuto le pari età dell’Inter, vincendo così il derby d’Italia e il Campionato Primavera 1 per la prima volta nella storia del club bianconero. Al termine della partita l’allenatore delle bianconere Bruzzano ha detto: “Abbiamo fatto la storia e tutto l’ambiente Juventus si merita questo Scudetto per il lavoro fatto e l’importanza data a queste ragazze. Ci credevo tanto quando ho iniziato questo lavoro ad agosto, ringrazio Carola Coppo e Stefano Braghin che hanno creduto in me. C’erano tante aspettative e abbiamo trovato sempre squadre che ci hanno saputo mettere in difficoltà. Lo stesso è accaduto oggi, contro l’Inter, ma nel secondo tempo abbiamo trovato le misure riuscendo anche a trovare per due volte la via del gol”.

Juve Women Primavera, le parole di Ferraresi