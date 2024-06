Juve Women, ufficiale il rinnovo di Bonansea fino al 2025

Ecco la nota bianconera: “Avanti insieme. Barbara Bonansea ha firmato il prolungamento del contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno 2025. Non c’è bisogno di tanti giri di parole: Barbara è da sempre – e continuerà a esserlo – una delle colonne portanti di questa squadra. Arrivata all’alba del progetto Women nel 2017, dopo essere cresciuta nel Torino e aver dominato la scena con il Brescia, l’attaccante classe ’91 ha visto nascere il nuovo progetto, calandosi nella parte di leader, affermandosi come una delle stelle del calcio italiano. Nata a Pinerolo e tifosa della Juve sin da bambina, in 7 stagioni è arrivata a toccare quota 176 presenze, segnando ben 82 reti tra tutte le competizioni. In questa stagione ha chiuso a 6 gol (3 in campionato e 3 in Coppa Italia), oltre ad essere scesa in campo nella finale di Supercoppa Italiana vinta a gennaio contro la Roma. In aggiunta ai tantissimi trofei alzati in bianconero, Barbara è stata l’autrice del primo gol ufficiale delle Juventus Women in Serie A (il 30 settembre 2017 in casa del Mozzanica) e delle prime due in Women’s Champions League (il 12 settembre 2018 nel 2-2 contro il Brondby). Veterana della maglia azzurra, ha toccato la cifra di 100 gettoni con l’Italia nella sfida del 23 febbraio 2024 contro l’Irlanda, presenze condite da 30 segnature totali. Carismatica in campo, esempio da seguire in tutte le situazioni, felici di averti ancora con noi. Congratulazioni, Barbara!”.