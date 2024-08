Women, Schatzer: “Sono tornata dalla Sampdoria più pronta”

Eva Schatzer ha parlato della sua esperienza in prestito alla Sampdoria: la calciatrice si sentirebbe più all'altezza della Juventus Women

Intervistato nel post-partita dell’ultimo match disputato con la sua Juventus Women, Eva Schatzer ha parlato del suo ritorno in bianconero dopo l’esperienza alla Sampdoria. Ecco le sue parole: “E’ stato un anno molto importante alla Samp, sono cresciuta nella gestione del gioco, dei momenti della partita ma anche come persona. Mi sento più pronta per tornare qui e dare il meglio”.

Schatzer: “Canzi l’uomo giusto per la Juve Women”

La calciatrice ha proseguito parlando del nuovo tecnico della Juventus: “Il mister è molto diretto e cerca di trasmetterci delle idee di gioco precise. Sono molto contenta di aver trovato lui qui alla Juve e credo sia l’uomo giusto per questa squadra. A noi centrocampiste chiede di partecipare alla fase di possesso e di inserirci a sostegno degli attaccanti. Dobbiamo dare equilibrio ma anche di partecipare alle azioni offensive”.