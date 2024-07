Juve Women, UFFICIALE – Dal Sassuolo arriva Sciabica

La Juve ha ufficializzato l'ultimo arrivo per la rosa delle Women: il club bianconero ha prelevato dal Sassuolo la centrocampista Sciabica

Dopo alcune settimane di corteggiamento, la Juventus ha formalizzato l’accordo per il passaggio di Manuela Sciabica in bianconero. La polivalente centrocampista del Sassuolo, come reso noto sul sito ufficiale del club, si unisce alle Women a titolo definitivo.

La nota della Juventus

“È ufficiale l’acquisizione a titolo definitivo di Manuela Sciabica da parte della Juventus Women. Classe 2006, Manuela arriva dal Sassuolo dove è approdata all’età di quindici anni compiendo un percorso importante che le ha permesso di crescere esponenzialmente di stagione in stagione. Siciliana di origine, Sciabica è cresciuta a Favara, in provincia di Agrigento, prima di fare il grande salto approdando in neroverde nel 2021. Nel corso della sua esperienza in terra emiliana è maturata tanto, sotto tutti i punti di vista: mentale, atletico, fisico, tecnico e tattico. Manuela ha fatto della duttilità una delle sue caratteristiche principali e, infatti, in campo sono diversi i ruoli che può ricoprire: trequartista, mezzala, ma può giocare anche più vicina alla porta avversaria, come seconda punta. Benvenuta alla Juventus!”.