Juve Women, ufficiale la cessione di Berti in prestito

Alice Berti, calciatrice di proprietà della Juventus Women, si trasferirà in prestito in Spagna per acquisire esperienza.

La JuventusWomen ha ufficializzato la cessione di Alice Bertiin prestito al Dux Logrono, club spagnolo. Ecco il comunicato: "Alice Berti giocherà la prossima stagione con la maglia del DUX Logroño, club che milita nella seconda divisione spagnola. Ufficiale la cessione temporanea annuale. Si tratterà, per Berti, attaccante classe 2003, del terzo anno vissuto in prestito in una prima squadra.