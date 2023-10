Juve Women, le statistiche verso il match con il Milan: la nota

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulla prossima sfida delle bianconere, toccando diversi temi.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota in vista della partita con il Milan. Ecco il comunicato: "Il Milan ha perso l’ultima partita casalinga di campionato (contro la Roma) e da quando milita in Serie A solo una volta è incappata in due ko interni consecutivi: tra maggio e agosto 2022 due sconfitte, la prima delle quali contro la Juventus. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle 13 gare casalinghe giocate nella scorsa Serie A (6V, 4N, 3P) e ha trovato il gol in 12 di queste (28 totali, 2.1 in media a match). I quattro pareggi interni registrati dalle rossonere sono stati un record, condiviso con Juventus e Parma. Dall’inizio del 2023 il Milan ha collezionato sei clean sheet in Serie A, record condiviso col Sassuolo nel periodo.

Tuttavia, solo due di questi sono arrivati in casa, contro Parma e Pomigliano. Dopo i due successi contro Sampdoria e Pomigliano, la Juventus potrebbe chiudere le prime tre partite stagionali in Serie A a punteggio pieno per la sesta volta nella sua storia. Se dovesse incassare gol in questo incrocio, invece, sarebbe solo la seconda occasione in cui le bianconere non annoverano nemmeno un clean sheet nei primi 270’ disputati, dopo il 2019/2020. La Juventus ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte di Serie A (1N, 2P), la prima e finora unica disputata in questo campionato, contro il Pomigliano. Prima di queste quattro le bianconere avevano inanellato sei successi consecutivi. VERSO MILAN-JUVENTUS WOMEN, LE STATISTICHE La Juventus è l’unica squadra che dopo le prime due giornate di questo campionato vanta già più di un gol di testa (due), statistica in cui ha primeggiato anche nella Serie A 2022/2023 (11, cinque dei quali siglati da Cristiana Girelli).

Si sfidano in questo match la squadra che in questo campionato ha completato più cross su azione (la Juventus, 10, esattamente il doppio del Milan, cinque) e quella che nello scorso campionato ha realizzato più reti in seguito a cross (13 centri per le rossonere, come la Roma). La Juventus è la formazione che ha incassato meno conclusioni nelle prime due giornate di questo campionato: 14. Il Milan in questa classifica è quartultimo, con ben 33 tiri concessi alle avversarie. Allo stesso tempo Juventus (17) e Milan (11) sono - con Roma (20) e Como (13) - due delle quattro formazioni che contano già più di 10 tiri in porta nella Serie A appena iniziata".

