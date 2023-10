Juventus Women: le convocate per la partita contro il Milan

Le ragazze di Joe Montemurro scenderanno in campo questa sera contro le rossonere nella partita di campionato

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Torino, nella partita valevole per l'ottava giornata di campionato. Oltre alla prima squadra però, anche quella femminile scenderà in campo contro il Milan questa sera, e attraverso il sito internet bianconero Joe Montemurro ha pubblicato la lista delle convocate.