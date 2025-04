Juve Women, le statistiche in vista del Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Alle 17:30 di oggi, venerdì 18 aprile 2025, la Juventus Women affronterà il Milan tra le mura amiche nella gara valida per la settima giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile e in caso di vittoria Avviciniamoci alla sfida contro la squadra rossonera approfondendo curiosità e statistiche di questo confronto! STATISTICHE GENERALI Con il gol di Emma Stølen Godø nell’ultimo turno di Serie A, la Juventus è salita a 15 marcatrici stagionali differenti in campionato – meno solo di Barcellona (19), Real Madrid (17), Lione e PSG (16) nei cinque principali tornei europei –. Solo una volta la formazione bianconera ha fatto meglio in una singola edizione di Serie A: nel 2022/2023 (17). La Juventus ha realizzato 61 gol finora in questa Serie A con 383 conclusioni tentate; la formazione bianconera è quella con la miglior percentuale realizzativa nel campionato in corso (15.9%). La Juventus è, con la Fiorentina, una delle due squadre che contano più gol dal dischetto in questo campionato (quattro ciascuna)”.

Le altre statistiche

“Sono quattro anche le reti su calcio di rigore che le bianconere hanno realizzato contro il Milan da quando il dato è disponibile (20/21), meno solo che contro il Napoli (cinque) nel periodo. La Juventus è la squadra con la migliore percentuale di cross su azione riusciti (26%) in questa Serie A e quella che ha segnato più gol in seguito a un traversone nel torneo: 12, ben 11 più del Milan, che alle sue spalle tiene soltanto la Fiorentina (0) – a uno anche la Sampdoria –. Il Milan è, con il Sassuolo, una delle due squadre che hanno subito più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato (cinque entrambe); dalla parte opposta, solo la Roma (nove) na annovera più della Juventus (sette come l’Inter) in seguito a un tiro dalla bandierina. In generale le bianconere vantano il migliore attaco su palla inattiva nel torneo: 19”. Intanto ecco le parole di Brambilla<<<