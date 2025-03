Juve Women, le statistiche della gara con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Quello di domenica 9 marzo è solo il secondo pareggio nelle ultime 13 sfide tra Milan e Juventus in Serie A, dopo il 3-3 del 30 aprile 2023. La Juventus ha pareggiato due delle ultime quattro partite di campionato (2V), tante volte quante nelle 23 precedenti gare. Il Milan ha segnato tre gol in questa Serie A al 90° minuto di gioco, che hanno permesso alle rossonere di ottenere un successo (contro il Napoli il 6 ottobre) e due pareggi (contro la Sampdoria il 19 gennaio prima della rete odierna). Cristiana Girelli si conferma la giocatrice che ha segnato più reti in Serie A contro il Milan: otto centri in 15 confronti nella competizione. Cristiana è la giocatrice che ha segnato più gol nei cinque grandi campionati europei da inizio novembre in avanti: 14, almeno tre in più di ogni altra”.

Le altre statistiche

"Il gol di Chiara Beccari, arrivato appena 2 minuti e 46 secondi dopo il suo ingresso in campo, è il più rapido per una giocatrice bianconera entrata a gara in corso in questa Serie A. Chiara ha segnato tre gol in Serie A contro il Milan, contro nessuna avversaria ha realizzato più reti nella competizione (tre anche contro la Fiorentina). Sofia Cantore è una delle tre giocatrici che hanno segnato almeno cinque gol e servito almeno cinque assist in questa Serie A (9+5), insieme a Manuela Giugliano ed Évelyne Viens. Sofia ha servito cinque assist in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2021/22, con la maglia del Sassuolo. Inoltre è stata coinvolta in quattro gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A contro il Milan (due reti prima dei due passaggi vincenti odierni)".