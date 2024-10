Juve Women, le statistiche in vista della Samp: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della prossima partita.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La Juventus è, con la Roma, una delle due squadre con il miglior attacco nei primi tempi di questo campionato: sette reti ciascuna (ultima la Sampdoria – una); solo il Sassuolo inoltre (sei), ne ha concessi più delle blucerchiate nella prima frazione di gara: cinque, come il Como. Si affrontano in questo match rispettivamente la prima e ultima formazione di questo campionato per percentuale realizzativa: la Juventus (25%) e la Sampdoria (4.7%). Le bianconere, nei cinque principali campionati europei, sono seconde soltanto a Paris FC (33.3%) e Bayern Monaco (27.9%). La Juventus ha concesso tre gol da fuori area in questa Serie A, record negativo condiviso con il Sassuolo; la Sampdoria è però, con Milan e Lazio, una delle tre formazioni che non hanno ancora segnato da fuori area nel torneo in corso”.

Gli altri numeri

“Juventus (45%) e Sampdoria (44.3%) sono le due squadre con la più alta percentuale di dribbling riusciti in questo campionato; allo stesso tempo, solo la Roma (nove) si è fatta saltare meno volte nell’uno contro uno rispetto alle bianconere (13 come il Sassuolo); mentre 25 le blucerchiate, terzultime in questa classifica davanti a Como (33) e Napoli (26). La Sampdoria ha subito 80 tiri in questa Serie A; nei cinque principali campionati europei in corso, soltanto il Carl Zeiss Jena (86) ha fatto peggio delle blucerchiate finora. La Juventus ha segnato sette gol su palla inattiva in questa Serie A, almeno quattro più di qualsiasi altra e ben sei più della Sampdoria (uno) – tre di questi, più nello specifico, le bianconere li hanno realizzati su sviluppi di punizione indiretta, altro record nel torneo in corso. Sabato 5 ottobre alle ore 18:00 la Juventus Women sarà ospite della Sampdoria all’interno dell’impianto sportivo “La Sciorba” di Genova per la sfida valida per la quinta giornata di campionato. Le bianconere sono reduci dal netto successo casalingo contro la Fiorentina dì lunedì scorso”.