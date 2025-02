Juve Women, le statistiche della partita con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Era dal 15 dicembre – proprio contro la Juventus, ma in campionato – che la Fiorentina non subiva almeno tre gol in uno stesso match. La Fiorentina ha perso sei delle ultime 10 partite in tutte le competizioni, nelle precedenti 10 ne aveva perse appena due. In quattro delle ultime cinque trasferte considerando tutte le competizioni, la Juventus ha segnato almeno tre gol. La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite contro la Fiorentina in tutte le competizioni e in quattro di queste ha segnato almeno tre gol. La Fiorentina è il bersaglio preferito di Barbara Bonansea con la maglia della Juventus considerando tutte le competizioni: 12 reti, almeno 5 più di quelle realizzate contro qualsiasi altra avversaria con il suo attuale club”.

Le altre statistiche

"Bonansea ha raggiunto Cristiana Girelli a quota 15 reti in Coppa Italia con la maglia della Juventus: nessuna bianconera nella storia ne conta di più. Barbara Bonansea è diventata la prima giocatrice bianconera a segnare contro la Fiorentina in tre competizioni differenti (Serie A, Supercoppa, Coppa Italia). Prima rete per Mathilde Hauge Harviken con la maglia della Juventus, nella sua quinta presenza considerando tutte le competizioni. Agnese Bonfantini ha realizzato il suo primo gol contro la Juventus considerando tutte le competizioni: in Coppa Italia non andava a segno dall'8 febbraio 2023 (in Inter-Sampdoria). Bonfantini ha segnato 8 gol in tutte le competizioni 2024/25: è la miglior marcatrice stagionale della Fiorentina. Secondo gol con la maglia della Fiorentina per Emma Færge, dopo quello segnato in Serie A a ottobre contro il Como. Emma Severini ha partecipato a sette degli ultimi nove gol della Fiorentina in tutte le competizioni escludendo le autoreti: quattro centri, tre assist (due oggi). Tre dei sette gol segnati da Amalie Vangsgaard in questa stagione con la maglia della Juventus sono arrivati in Coppa Italia. Nelle ultime due trasferte di Coppa Italia, contro Lazio e Fiorentina, Vangsgaard ha segnato tre gol, tutte subentrando dalla panchina".