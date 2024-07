Juve Women U17, sconfitta in finale Scudetto contro l’Inter

Niente da fare per la Juve Women U17, battuta 2-1 dall'Inter nella finale Scudetto: le parole dell'allenatore

Niente da fare per la Juve Women U17, che dopo aver raggiunto la finale Scudetto ha dovuto arrendersi contro l’Inter. In una partita durata 120 minuti e decisa proprio ai tempi supplementari le giovani nerazzurre hanno infatti vinto per 2-1.

Juve Women U17, lo Scudetto va all’Inter

Al termine della partita l’allenatore della Juve Women U17 Luca Scarcella ha commentato: “Sono orgoglioso da inizio anno delle ragazze, questi sono momenti di grande crescita che ci insegnano ad avere grande attenzione ai dettagli e a rimanere concentrati per tutto l’arco della partita: so che questa sofferenza servirà per diventare donne e giocatrici migliori, così come so che hanno dato tutto e messo il massimo impegno per loro stesse, per la squadra e per la Juventus. Alle ragazze dirò di continuare su questo percorso perché hanno grande potenzialità e prospettiva, sono calciatrici che hanno dato tanto: devono continuare a crederci sempre, soprattutto nel loro miglioramento”.