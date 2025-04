Juve Women, Gravina: “Gama è stata una calciatrice straordinaria”

Il messaggio della Juve

La Juve ha commentato: "Sara, ci siamo. Dopo 153 presenze raccolte in otto anni, decine di battaglie vinte insieme e 13 trofei a tinte bianconere aggiunti al tuo palmares – compreso quest'ultimo, dolcissimo Scudetto – è giunto il momento di fermarsi. Avessimo potuto immaginarlo, difficilmente ne avremmo trovato uno migliore: con la Juventus Women che torna a vincere il campionato, in trionfo come così spesso è capitato in tutti questi anni in cui sei entrata a far parte della famiglia bianconera. Protagonista dal primo giorno in campo e fuori con la fascia da capitano al braccio, per poi diventare simbolo e riferimento. Una leggenda bianconera. Una donna che, senza mezzi termini, ha cambiato la percezione dell'intero movimento sportivo nel nostro Paese. Sara, hai rivoluzionato non solo la nostra squadra, ma tutto il calcio femminile italiano. Epitome del concetto di tenacia, di voglia di vincere, di resistenza. Di Juventus. Ci sarà tempo per abituarsi all'idea di non vederti più in gruppo con la squadra, nello spogliatoio e al centro della nostra difesa: adesso, l'unica cosa che sentiamo di dirti è grazie. Grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia. Sarebbe stato impossibile desiderare di meglio".