Juve Women, Salvai: “Dopo 7 mesi eccomi qua, grazie”

Intervenuta su Instagram la giocatrice della Juve Women Salvai ha parlato del suo rientro dopo il lungo infortunio: “Come ve lo spiego… Non lo so, perché fino a poco tempo fa non riuscivo nemmeno ad immaginarmi che sarei tornata sul campo insieme alle mie compagne. Adesso, dopo 7 mesi, eccomi qui, sono tornata con loro e ho riassaporato una partita da vicino. GRAZIE a chi ci ha creduto, a chi mi è stato accanto, a chi mi ha aspettato e a chi ha lavorato con me quotidianamente. Da sola non ce l’avrei mai fatta. Ma visto che io non mi accontento mai, so che oltre a questi piccoli ma importantissimi traguardi c’è ancora molto di più. Intanto mi godo una settimana di bellissime emozioni“.

Juve Women, le parole di Canzi

Al termine della partita contro il Milan l'allenatore bianconero Massimiliano Canzi ha detto: "Oggi non mi è piaciuto il primo tempo, siamo andati piano, non siamo stati la Juventus che possiamo essere, che sappiamo essere, tant'è che nella ripresa è cambiato completamente l'atteggiamento. Mi porto a casa il risultato, che va bene, anche se sarebbe stato più bello avere due punti in più, comunque c'è una partita in meno da giocare. Brighton? Ottima partita, con tanta quantità e qualità. Il Milan è giovane, sta crescendo, e ha giocato una gara completamente diversa dall'ultima: oggi è stata una sfida più bella da vedere, per certi aspetti più "vera". Cantore? Quando "strappa" come oggi è fortissima, deve farlo più spesso".