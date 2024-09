Juve Women, Rosucci torna in campo dopo un anno e mezzo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche del ritorno in campo di Rosucci.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Martina Rosucci è tornata in campo con la maglia della Juventus Women nel corso dell’amichevole contro il Lione: la giocatrice bianconera aveva giocato la sua ultima partita il 26 febbraio 2023 – calcando quindi di nuovo il campo ben 559 giorni dopo l’infortunio al crociato e altre varie complicazioni”.

L’emozione del ritorno in campo per Rosucci

“Queste le sue parole a margine della gara contro la squadra francese: «Quando ho sentito il mio nome e la frase: “Entri in campo tra 10 minuti”, ho sentito un’emozione che non provavo da tempo. Sono contentissima di aver ripreso a giocare, anche se in amichevole, contro un avversario così importante: mi sono finalmente sentita in grado di dare una mano alle mie compagne, adesso aspetto con grande entusiasmo il mio ritorno in campo in una partita ufficiale per scrivere la parola “fine” a questo lungo recupero e scrivere l’inizio di una nuova avventura”.

Di seguito il tabellino del match: “IL TABELLINO OLYMPIQUE LYONNAIS-JUVENTUS WOMEN 4-2 Gara amichevole Stade Pierre Rajon, Bourgoin-Jallieu, Francia Marcatori: 11’pt Le Sommer (L), 15’pt Sangare (L), 30’pt Dumornay (L), 35’pt Van De Donk (L), 37’pt Krumbiegel (J), 16’st Girelli (J) Olympic Lyonnais: Endler Mutinelli (Cap)(12’st Benkarth), Dumornay (1’st Diani), Dabritz (33’st Belhout Achi), Le Sommer (1’st Becho), Marozsan (33’st Samadi), Carpenter (33’st Bekhaled), Egurrola Wienke (12’st Horan), Sangare (33’st Charpentier), Van De Donk (33’st Coutel), Chawinga (27’st Svava) Allenatore: Montemurro Joseph Adrian Juventus: Peyraud-Magnin (12’st Proulx), Calligaris (12’st Kullberg), Lenzini (Cap)(12’st Gama), Cascarino (33’st Bragonzi), Thomas, Bennison (27’st Pelgander), Schatzer (27’st Rosucci), Krumbiegel (1’st Bergamaschi), Cantore (1’st Caruso), Vangsgaard (12’st Girelli), Lehmann (1’st Beccari) A disposizione: Capelletti Allenatore: Massimiliano Canzi Ammoniti: 5’st Marozsan (L), 36’st Becho (L) Prossimo impegno: Campionato Serie A femminile, 2° giornata, I fase Juventus – Como Sabato 14 settembre ore 15.00, Stadio Pozzo-La Marmora Biella”.