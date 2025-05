Juve Women, Rosucci: “Felici di essere tornate a vincere”

Le parole della giocatrice della Juve Women Rosucci a margine della presentazione della 28esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis

Intervistata da Sky Sport a margine della presentazione della 28esima edizione del Torneo Mondiale Manlio Selis, la giocatrice della Juve Women Rosucci ha detto: “È un piacere essere qui in questo panorama meraviglioso, soprattutto per un torneo così importante che apre le porte al calcio femminile. Sono quelle piccole svolte che danno poi modo al calcio femminile di crescere. Si è parlato anche di molta solidarietà, quindi è un torneo che raccoglie i valori dello sport in maniera totale”.

Juve Women, le parole di Rosucci

Sulla vittoria della Coppa Italia: "Quest'anno grazie a Cristiana (Girelli ndr), grazie a tutte, però lei sicuramente ha fatto una stagione straordinaria. Siamo tornate a vincere, che era quello che in realtà non ci mancava perché abbiamo sempre portato a casa un trofeo ogni anno, però erano state due stagioni molto difficili e quindi tornare a vincere lo scudetto e la Coppa Italia nella stessa stagione è stato importante. Abbiamo molto entusiasmo dentro e ci siamo sudate tutto. Quindi quando arrivi dalla sofferenza, secondo me, le vittorie valgono ancora di più. Nuova Juve? A volte le cose negative ti forgiano di più di quelle positive. Noi siamo arrivate, abbiamo vinto subito per cinque anni di fila. Poi è arrivata qualche difficoltà, però abbiamo imparato tanto anche negli scorsi due anni e siamo cresciute come giocatrici, soprattutto come persone e soprattutto, secondo me, adesso sappiamo accogliere in maniera migliore chi arriva alla Juventus, facendogli capire che cosa vuol dire vestire questa maglia".