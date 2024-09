Juve Women, Rosucci: "Finalmente sono tornata a giocare" - JuveNews.eu

Le parole della giocatrice della Juve Women Martina Rosucci al termine della partita di Serie A contro la Lazio

Intervenuto sui canali ufficiali del club la giocatrice della Juve Women Martina Rosucci ha detto: “Finalmente, dopo tanto tempo, sono ufficialmente tornata a giocare. Ero già scesa in campo per un’amichevole, ma oggi sono rientrata in una partita ufficiale ed è una sensazione incredibile. Ho aspettato questo momento ogni giorno, e ora ce l’ho fatta. Chiunque mi conosca sa che queste lacrime erano inevitabili. C’è molto dietro, soprattutto tanta felicità. In tanti momenti non riuscivo a vedere la luce alla fine del tunnel, ma anche se non la vedevo, sapevo che era lì e sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Quindi il mio è un pianto di libertà e felicità, e testimoniano che nella vita, quando accadono cose brutte, se non ti arrendi, qualcosa di buono può sempre arrivare”.

Juve Women, le parole di Canzi su Rosucci

L’allenatore della Juve Women Canzi ha poi aggiunto: “Martina sta lavorando bene, e molto. Ovviamente non è ancora al livello che desidera fisicamente, perché è stata fuori per un anno e mezzo, quindi è normale. Oggi l’abbiamo fatta entrare in un momento importante di una partita equilibrata, quindi sappiamo cosa può fare e non abbiamo voluto affrettarla. Sappiamo quanto è importante e lo ha dimostrato entrando in un momento cruciale“.