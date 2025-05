Juve Women, Rosucci: “Canzi ci ha restituito un’identità”

Martina Rosucci ha parlato dell'allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, spiegando l'importanza del suo ruolo nella stagione

Intervistata per JN24, Martina Rosucci ha parlato dell’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi. Ecco le sue parole: “Il mister è arrivato in un momento in cui eravamo un po’ perse. Lui è un grandissimo appassionato, ama quello che fa e glielo si legge negli occhi. È un positivo, ha grande entusiasmo. Ci ha restituito quell’identità che ci era un po’ mancata. Ci ha dato una direzione ben chiara a livello tattico e non solo. Abbiamo un rapporto bello, sincero, genuino con lui e con tutto lo staff che quest’anno è di grandissimo livello. Quest’anno c’è stata una sinergia che ha fatto veramente la differenza”.

Rosucci: “Dimostrato che avevamo ancora qualcosa da dare”

Inoltre, sul suo apporto alla stagione e quello di Bonansea e Girelli, la calciatrice ha detto: "Non siamo solamente noi tre ad essere state importanti, noi e quelle che sono qui dal primo anno abbiamo provato a dare qualcosa di diverso rispetto a quello che può dare una persona arrivata ieri. Noi siamo immaginate sempre in blocco, il blocco 'Rosanselli', perché ovviamente siamo anche amiche. Non mi piace parlare di rivincita perché ha un'accezione negativa, preferisco parlare di rinascita. Abbiamo attraversato un momento buio, io con gli infortuni e loro con la Juve. Qualcuna di noi è stata criticata eccessivamente. Un giocatore non può essere sempre e solo giudicato dal numero di gol, assist e vittorie. In campo facciamo tante cose e chi viene a vedere le partite e ci vive le riconosce. Non è una rivincita personale ma è una dimostrazione a noi stesse e a tutte che siamo rimaste, prendendoci merda. Però abbiamo lavorato credendo in noi stesse, sapevamo che c'era ancora qualcosa da dare".