Women, Romanelli: “La Juve ha fiducia in Beccari e Lenzini”

Claudia Romanelli, avvocato della P&P Sportmanagement Women, ha parlato dei freschi rinnovi delle calciatrici della Juve, Beccari e Lenzini

Intervistata per TJ, Claudia Romanelli, avvocato della P&P Sportmanagement Women, agenzia che si occupa della gestione di Chiara Beccari e Martina Lenzini, ha parlato del rinnovo delle due calciatrici con la Juventus Women. Ecco le sue parole: “Le mie sensazioni sui due rinnovi sono estremamente positive. La società ha dimostrato chiaramente di credere in entrambe e di voler dare loro fiducia per il futuro. Lo stesso vale per le ragazze che sono molto orgogliose di far parte di un società cosi prestigiosa”.

Romanelli: “Beccari cresciuta con Canzi. Lenzini colonna portante”

L'avvocato ha proseguito: "Chiara è una ragazza ancora molto giovane, che ha trovato la situazione ideale per poter crescere e migliorare sotto la guida di Mister Canzi. La volontà di sposare il progetto Juventus c'è da sempre e si è rafforzata quando la società bianconera le ha proposto di restare e continuare a lavorare insieme. Senza dubbio Martina merita di essere considerata una colonna portante della Juve e anche della Nazionale. E' un'atleta molto seria e coscienziosa, lavora quotidianamente per aiutare il club a vincere tutte le domeniche. Il colore bianconero fa parte del suo DNA".